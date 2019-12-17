В Киеве произошли столкновения на митинге против закона о продаже земли

По словам начальника Нацполиции города Андрея Крищенко, пострадали 17 полицейских, 26 протестующих задержаны. Глава ведомства добавил, что задерживали участников акции, которые бросали камни и устраивали провокации.



Законопроект о продаже земли поддерживает президент Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа». Документ предлагает отмену действующего 18 лет моратория на продажу сельскохозяйственных угодий на Украине. Земельная реформа — это одно из условий Международного валютного фонда для предоставления финансовой поддержи Украине.