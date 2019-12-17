Правительство Германии готовится к введению санкций США против «Северного потока-2»

Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики. По данным газеты, ограничительные меры могут вступить в силу в пятницу, но власти рассчитывают, что газопровод удастся достроить за 30 дней, которые дадут для сворачивания деятельности без штрафов.

Соединённые штаты предусмотрели санкции в отношении «Северного потока-2» в проекте оборонного бюджета, который одобрен сенатом сегодня. Меры направлены против компаний из Франции, Австрии, Великобритании, Нидерландов и Германии, которые участвуют в строительстве.

Ранее МИД Германии призвал США не вводить санкции. В ведомстве их считают неприемлемыми.