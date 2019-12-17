В Подмосковье в следующем году собираются запустить семь комплексов по переработке отходов

Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьёв. По его словам, речь идёт о современных предприятиях, где нет ни запахов, ни грязи. Пять таких комплексов были сданы в нынешнем году. Они расположены в городских округах Серебряные Пруды, Рошаль, Зарайск, Коломне и Егорьевске, передаёт агентство Интерфакс.