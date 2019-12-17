В Подмосковье в следующем году собираются запустить семь комплексов по переработке отходов

Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьёв. По его словам, речь идёт о современных предприятиях, где нет ни запахов, ни грязи. Пять таких комплексов были сданы в нынешнем году. Они расположены в городских округах Серебряные Пруды, Рошаль, Зарайск, Коломне и Егорьевске, передаёт агентство Интерфакс.
2019-12-17T20:30:00+03:00
2019-12-17T20:37:19+03:00
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20:30, 17 декабря 2019
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