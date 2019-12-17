Посол Бристоу: Возможность утраты «золотой визы» из-за подозрений в коррупции не направлена против инвесторов из РФ

Возможность утраты «золотой визы» из-за подозрений в коррупции не направлена исключительно против российских инвесторов, нарушающих закон. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» посол Великобритании в РФ Лори Бристоу.

«Мы в течение многих пытались привлечь иностранных инвесторов, ученых. Однако оборотная сторона медали заключается в том, что некоторые из этих людей приобрели свой начальный капитал преступными методами, то есть благодаря коррупции или благодаря воровству, и, естественно, в Великобритании нам не хотелось бы видеть таких людей, потому что они не разделяют наши ценности, либо их деятельность представляет угрозу нашим интересам. Здесь речь не идет о представителях конкретных стран. Мы не наказываем россиян исключительно. Мы хотели бы дать сигнал всем таким людям. Но, опять же, это не касается конкретной национальности – это будет зависеть от конкретного поведения», — подчеркнул он.

В 2018 году правительство Великобритании обсуждало изменения в процедуре получения визы инвестора. По информации СМИ, некоторые иностранцы, в том числе россияне, могут утратить визы в случае, если правительство обнаружит у них серьезные финансовые нарушения.