Bild: Один из российских дипломатов, высланных из Германии, оказался военным разведчиком Главного управления Генштаба

Один из российских дипломатов, высланных из Германии, оказался военным разведчиком Главного управления Генштаба, утверждает издание Bild. По данным газеты, этого человека зовут Евгений Суцкий, в Берлине он занимал должность военного атташе и, как предполагается, должен был лоббировать реализацию проекта «Северный поток-2», вербуя немецких чиновников. По данным газеты, уроженец города Гуково Ростовской области окончил Академию российской военной службы. Он работал в берлинском посольстве с 2017 года, а в этом году попал в поле зрение немецких спецслужб.

В начале декабря МИД Германии объявил о высылке двух сотрудников российского посольства, в связи с делом об убийстве в Берлине бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили. В этом преступлении власти ФРГ винят российские госорганы. В Кремле обвинения отвергают.