Сенат США утвердил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

Сенат США проголосовал во вторник за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода «Северный поток-2» и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.

Ранее сенат и палата представителей США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. Его уже одобрила нижняя палата конгресса, и после одобрения сената документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу. Он уже заявил, что готов незамедлительно подписать документ. Оборонный бюджет закладывает средства на «противодействие России» в различных областях, санкции против «Северного потока-2», а также выделение 300 миллионов долларов на помощь Украине.