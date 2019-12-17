Рядовой Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял сослуживцев, признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях

Об этом РБК рассказал его адвокат Руслан Нагиев. Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в конце октября, убил 8 человек. Ему грозит наказание до пожизненного заключения.
2019-12-17T20:00:00+03:00
2019-12-17T20:04:13+03:00
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20:00, 17 декабря 2019
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