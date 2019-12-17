17 полицейских пострадали во время митинга перед Верховной радой Украины

Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Это была акция против принятия нового закона о продаже земли. В ней участвовали несколько тысяч человек. Некоторые попытались разбить палатки, им не позволили этого сделать, начались столкновения. Протестующие забрасывали полицейских камнями и бутылками, рассказал советник главы МВД Зоран Шкиряк. Сообщается также о, по меньшей мере, одном пострадавшем протестующем и двух пострадавших журналистах.