Россиянин Евгений Глущенко, раненый при попытке нелегально пересечь границу Мексики и США, попросил убежища в США

Россиянин Евгений Глущенко, раненый при попытке нелегально пересечь границу Мексики и США, попросил убежища в Соединённых Штатах. Он утверждает, что в России возглавлял общественную организацию, которая подвергалась преследованию со стороны властей из-за сотрудничества с западными партнёрами. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на Генконсульство России в Хьюстоне. В ведомстве добавили, что Глущенко отказался общаться с российскими дипломатами.

В ноябре Глущенко был ранен при второй попытке попасть на территорию США через мексиканскую границу. В первый раз год назад пограничники задержали его вместе с беременной женой. Женщина родила ребёнка и осталась в Соединённых штатах. Её супруга депортировали.