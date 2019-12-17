Новым послом России в Египте станет Георгий Борисенко, который до этого возглавлял департамент Северной Америки МИДа, — сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве. Как ожидается, дипломат приступит к работе в феврале. Предыдущий посол, Сергей Кирпиченко, скоропостижно скончался в сентябре.

Египет – главный партнер России среди африканских стран. В прошлом году товарооборот превысил семь с половиной миллиардов долларов.

Однако авиасообщение с Египтом, прерванное после теракта в 2015 году, не возобновлено до сих пор.