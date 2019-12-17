Компания «Гражданские самолеты Сухого» не выполнила план продаж лайнера Сухой СуперДжет-100 на 2019 год

По состоянию на середину декабря компания поставила один самолет, — пишет газета «Коммерсантъ».

Причина – отсутствие сервисных центров и имиджевые потери. Кроме того, перевозчики могут откладывать поставки, так как с будущего года нулевая ставка НДС будет распространяться и на самолеты отечественного производства.