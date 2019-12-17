На платформе Change.org появилась петиция с требованием отставки главы Татарстана Рустама Минниханова. Поводом стал разгон палаточного лагеря противников строительства мусоросжигательного завода под Казанью. Активисты назвали свой палаточный лагерь «Шиес-2», — сообщает Znak.com.