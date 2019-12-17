Российский фильм «Акварель» оказался среди 10 лент, претендующих на Оскар в номинации «лучший документальный фильм»

Российский фильм «Акварель» Виктора Косаковского оказался среди 10 лент, претендующих на Оскар в номинации «лучший документальный фильм».

Среди потенциальных претендентов на самую престижную кинопремию еще две работы российских режиссеров – «Дылда» Кантемира Балагова попала в шорт-лист в номинации «лучший фильм на иностранном языке» и мультфильм Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» в категории «лучший анимационный короткометражный фильм».