Правительство Латвии поднимет вопрос о роспуске парламента Риги

Столичные депутаты не смогли организовать вывоз мусора.

Идея распустить столичную думу из-за возникшей угрозы демократии и законности принадлежит министру охраны и среды и регионального развития. Правительство несколько раз обращало внимание депутатов на нарушения и нежелание решать «мусорную» проблему, но столичный парламент так и не ответил на замечания, что, по сути, свидетельствует о его профнепригодности.

Законопроект о роспуске Думы должны одобрят в правительстве, а позже в Сейме. Пока не ясно, сколько депутатов коалиции поддержат инициативу. Если голосование не состоится на этой неделе, то решение вопроса о функционировании парламента Риги перенесут на январь.

Наблюдатели указывают на политический характер идеи о роспуске. Большинство мест в Думе принадлежит коалиции во главе с популярной среди русскоязычного населения партией «Согласие». Один из ее лидеров Нил Ушаков был в этом году смещен с должности мэра столицы.

Внеочередные выборы в рижскую Думу могут пройти в начале марта.