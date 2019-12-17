Бывшие сотрудники компании Rambler потребовали прекратить уголовное преследование основателей веб-сервера Nginx

Бывшие сотрудники компании Rambler в открытом письме потребовали прекратить уголовное преследование основателей веб-сервера Nginx. За это же выступил и совет директоров интернет-холдинга Rambler Group.

Преследование основателей Nginx Игоря Сысоева и Максима Коновалова бывшие разработчики и менеджеры Рамблера назвали «чудовищным нарушением профессиональной этики и авторского права». Письмо подписали 50 человек. По их мнению, юридические претензии к основателям одного из самых популярных в мире веб-серверов несостоятельны по нескольким причинам. Так должность начальника отдела системного администрирования – её Сысоев занимал в Рамблере, не обязывает создавать программные продукты. Кроме того истёк срок давности по искам такого рода. Позицию разделяют и в совете директоров Rambler Group. Заявление об уголовном деле нужно отозвать и в случае необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость. Менеджменту холдинга поручено обратиться в правоохранительные органы с просьбой закрыть дело. Также разорвут договор с кипрской компанией Lynwood, обратившейся в полицию в интересах Rambler. Поскольку об этом намерении не знал ни совет директоров, ни Сбербанку, у которого почти половина акций интернет-холдинга. По данным издания Bell компания на Кипре принадлежит семье российского бизнесмена Александра Мамута. Эксперты отмечают, что несмотря на итоги заседания совета директоров только следователь будет решать прекращать дело или нет.

На прошлой неделе Рамблер заявил о нарушении своих прав на программное обеспечение Nginx, после чего в отношении Сысоева и Коновалова возбудили уголовное дело, их задержали, допросили и затем отпустили. В московском офисе компании прошёл обыск. Это вызвало возмущение интернет-сообщества.