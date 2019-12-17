Два российских фильма попали в шорт-лист премии «Оскар»

В номинации «лучший фильм на иностранном языке» представлена лента Кантемира Балагова «Дылда». Мультфильм «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита поборется за награду в категории «лучший короткометражный анимационный фильм».

Церемония награждения состоится 9-го февраля. Фильм «Дылда» получил две награды Каннского фестиваля этого года. Константин Бронзит номинировался на «Оскар» дважды – в 2009 и 2016 годах.