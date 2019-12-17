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08:47, 17 декабря 2019

Американская корпорация «Боинг» решила приостановить производство лайнеров 737-Мах с января будущего года

В компании не уточнили, когда выпуск самолетов возобновится. Сотрудники, задействованные в сборке лайнеров семейства «Мах» не будут сокращены.
Эксплуатация Боингов этого семейства была приостановлена после двух авиакатастроф — в Индонезии и Эфиопии. В результате погибли 346 человек.



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