В Мосгордуме отказалась согласовать вопрос о «московском деле», который депутаты от «Яблока» планировали задать мэру

Комиссия по организации работы Мосгордумы отказалась согласовать вопрос о «московском деле», который депутаты от фракции «Яблоко» планировали задать мэру Собянину во время ежегодного отчета 18 декабря, — об этом в Твиттере написала депутат Дарья Беседина.

Фракция «Яблоко», в частности, намеревалась просить мэра прокомментировать его заявление о массовых беспорядках. Беседина отметила, что все равно попытается задать вопрос.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что мэр не может отчитываться о деятельности Мосгоризбиркома, Росгвардии, полиции и суда, так как они не являются структурными подразделениями органов исполнительной власти Москвы.