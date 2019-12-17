В России начала дорожать мобильная связь

Операторы вынуждены увеличивать абонентскую плату и пересматривать другие параметры тарифов из-за закона Яровой и закона о суверенном Рунете, — пишет газета «Коммерсантъ».

В частности, «Вымпелком» предупредил о повышении цен с 16 января будущего года. Об изменении параметров ряда корпоративных тарифов объявил «Мегафон», «Теле-2» меняет стоимость услуг в международном роуминге в ряде стран, а МТС закрывает устаревшие услуги на безлимитном тарифе.

Кроме того, пересматривает тарифы на интернет и платное ТВ «Ростелеком».