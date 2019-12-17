Россия и Китай предлагают смягчить санкции против КНДР, они внесли соответствующую резолюцию в Совет безопасности ООН. В Москве и Пекине считают, что Северная Корея выполняет свои обязательства. Впрочем, Вашингтон, Лондон и Париж пока не готовы пойти на отмену санкций.
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Нас судят по ситуации 5-летней давности У кого покупали «фарму» наши тренеры? У того, кто ее сделал на Западе. А зачем он ее сделал? Русским продавать? Или все же сначала попользоваться самому, а потом продать русским излишки? Просто задавайте вопросы. Хотя бы для того, чтобы не кричать как нам должно быть стыдно. Не должно…
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