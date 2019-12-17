Россия и Китай предлагают смягчить санкции против КНДР, они внесли соответствующую резолюцию в Совет безопасности ООН. В Москве и Пекине считают, что Северная Корея выполняет свои обязательства. Впрочем, Вашингтон, Лондон и Париж пока не готовы пойти на отмену санкций.