Американская ракета-носитель Falcon-9 успешно вывела на геостационарную орбиту японско-сингапурский спутник связи, — сообщает «Спейс Экс», компания-разработчик. После отделения от ракеты, первая многоразовая ступень совершила управляемую посадку на плавучую платформу. Эта ступень использовалась уже в третий раз.