В Средиземном море начались совместные учения России и Сирии

Как сообщает Интерфакс, в учении будут задействованы российские надводные корабли, самолеты с авиабазы Хмеймим, ракетные катера и тральщики Военно-морских сил Сирии.

По словам военных, маневры направлены на повышение взаимодействия между вооруженными силами для успешной борьбы с международным терроризмом.