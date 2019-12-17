Бывший президент СССР Михаил Горбачев обвинил США в стремлении к военному превосходству

«Вашингтон пытается выйти из системы договоров о сокращении и контроле за ядерными вооружениями», — заявил Горбачев в интервью японской газете «Асахи».

По мнению экс-президента, в современном мире «гегемония одной державы невозможна». Он считает. Что США и Россия должны возобновить диалог по проблемам ядерных вооружений и движения к безъядерному миру.