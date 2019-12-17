Правоохранительные органы обнаружили склад оружия в частном доме в Гатчине под Санкт-Петербургом

По данным источника Интерфакса, в доме живет многодетная семья. Местное издание «47.Ньюз» уточняет, что из дома эвакуированы восемь детей. Задержан мужчина, предположительно их отец. Он представился полковником ГРУ и отказался разговаривать с полицейскими.

В доме обнаружены винтовки и другое автоматическое оружие. Официально правоохранительные органы происшествие пока не комментировали.