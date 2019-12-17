Бывшие сотрудники Рамблера, работавшие в компании с момента основания, написали открытое письмо в поддержку Энджинекс

Бывшие сотрудники Рамблера – разработчики и менеджеры, которые работали в компании с момента основания, написали открытое письмо в поддержку Энджинекс и ее основателей.

Они называют дело Энджинекс «чудовищным нарушением профессиональной этики» и авторского права, а юридические претензии несостоятельными.

12-го декабря Рамблер заявила о своих исключительных правах на программное обеспечение Энджинекс, было возбуждено уголовное дело. В московском офисе компании прошли обыски, а ее основатель Игорь Сысуев и Максим Коновалов вызваны на допрос.

Вчера совет директоров Рамблер-Групп решил, что заявление о возбуждении уголовного дела нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость, — напоминает «Коммерсантъ».