Мультфильм российского режиссера Константина Бронзита, «Он не может жить без космоса», включен в шорт-лист премии «Оскар». Работа Бронзита претендует на награду в номинации «лучший короткометражный анимационный фильм».
В шот-лист Оскара вошла и еще одна российская картина — фильм «Дылда» Кантемира Балагова. Всего в категории «лучший иностранный фильм» десять номинантов.
Церемония вручения «Оскаров» состоится в Лос-Анджелесе 9-го февраля.
Мультфильм российского режиссера Бронзита «Он не может жить без космоса» включен в шорт-лист премии «Оскар»
Мультфильм российского режиссера Константина Бронзита, «Он не может жить без космоса», включен в шорт-лист премии «Оскар». Работа Бронзита претендует на награду в номинации «лучший короткометражный анимационный фильм».