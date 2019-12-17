Мультфильм российского режиссера Бронзита «Он не может жить без космоса» включен в шорт-лист премии «Оскар»

Мультфильм российского режиссера Константина Бронзита, «Он не может жить без космоса», включен в шорт-лист премии «Оскар». Работа Бронзита претендует на награду в номинации «лучший короткометражный анимационный фильм».

В шот-лист Оскара вошла и еще одна российская картина — фильм «Дылда» Кантемира Балагова. Всего в категории «лучший иностранный фильм» десять номинантов.

Церемония вручения «Оскаров» состоится в Лос-Анджелесе 9-го февраля.