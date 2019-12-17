Власти Гонконга пока не смогли восстановить порядок и прекратить насилие, — признал представитель администрации

Власти Гонконга пока не смогли восстановить порядок и прекратить насилие, — признал официальный представитель администрации Мэтью Чун. Он заявил, что глубоко разочарован возобновившимися беспорядками и актами вандализма.

В воскресенье гонконгская полиция была вынуждена применить слезоточивый газ против протестующих. Вчера в Пекине глава администрации Гонконга Кэрри Лэм встречалась с председателем КНР Си Цзиньпинем, который заявил о полной поддержке властей Гонконга.