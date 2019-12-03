Минприроды хочет приравнять сжигание отходов к переработке мусора

Соответствующие поправки к действующему законодательству готовятся к внесению в Госдуму. Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на экспертов, таким образом ведомство рассчитывает выполнить цели нацпроекта: к 2024 году на утилизацию должно быть направлено 36% всех российских отходов. Это также даст возможность властям профинансировать строительство мусоросжигательных заводов, в том числе за счет средств экологического сбора.
2019-12-03T08:04:00+03:00
2019-12-03T08:05:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:04, 03 декабря 2019
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