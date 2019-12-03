Минприроды хочет приравнять сжигание отходов к переработке мусора

Соответствующие поправки к действующему законодательству готовятся к внесению в Госдуму. Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на экспертов, таким образом ведомство рассчитывает выполнить цели нацпроекта: к 2024 году на утилизацию должно быть направлено 36% всех российских отходов. Это также даст возможность властям профинансировать строительство мусоросжигательных заводов, в том числе за счет средств экологического сбора.