Кунцевский суд приступает к рассмотрению дела студента Высшей школы экономики Егора Жукова

Его обвиняют в призывах к экстремизму из-за роликов в YouTube.

Жуков был в числе первых задержанных в рамках так называемого «московского дела». Молодого человека обвинили в организации беспорядков в ходе несогласованной акции протеста 27 июля. Позже обвинения сняли, но заподозрили в экстремизме, и перевели из СИЗО под домашний арест. Экспертизу роликов, которые Жуков публиковал на своем канале в YouTube, проводили в ФСБ. Призывы к экстремизму ведомство обнаружило, в том числе во фразе «хвататься за любые формы протеста».

Филологи и эксперты РАН считают, что фразы вырваны из контекста. Между тем эксперт ФСБ Александр Коршиков станет сегодня первым свидетелем, которого допросят в Кунцевском суде столицы. Именно эта инстанция будет рассматривать дело студента.



Защита Жукова настаивает на его невиновности и считает дело политическим.