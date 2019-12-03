Кремль, по некоторым данным, придумал новый способ обеспечить «Единой России» конституционное большинство в Госдуме

Для этого до выборов могут допустить много малых партий.

Новая стратегия на выборах в Госдуму 2021-ого года сейчас обсуждается в администрации президента, — сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на три источника, «близких к внутриполитическому блоку Кремля». Идея состоит в том, чтобы в бюллетени появилось больше партий, которые не смогут пройти в парламент, но несколько процентов всё же соберут. По нынешним правилам эти голоса уйдут к тем, кто преодолел пятипроцентный барьер и прошел в Госдуму. В таком случае и «Единая Россия», и остальные парламентские фракции получат больше мандатов.

Этот план предполагает, что власти будут неким образом помогать малым партиям, а до выборов допустят почти всех. Источник «Ведомостей» отметил, что исключение составляют представители внесистемной оппозиции, такие как Дмитрий Гудков и Алексей Навальный.

При этом, опрошенные изданием эксперты утверждают, что в основном допускать будут те политические силы, которые смогут отнять голоса у КПРФ и ЛДПР.

Сейчас выдвигаться на выборы в Госдуму могут 52 партии. Остальным для этого нужно будет собрать в свою поддержку 200 тысяч подписей.