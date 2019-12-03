В Кремле обсуждают новый способ помочь «Единой России» выиграть выборы в Госдуму в 2021 году

Как пишет газета «Ведомости», речь идет о допуске большого числа малых партий. Предполагается, что они не смогут преодолеть 5%-й барьер, и при перераспределении их голосов больше мандатов достанется прошедшим в Думу партиям. В таком случае, «Единая Россия» сможет получить конституционное большинство.