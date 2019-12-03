В Кремле обсуждают новый способ помочь «Единой России» выиграть выборы в Госдуму в 2021 году

Как пишет газета «Ведомости», речь идет о допуске большого числа малых партий. Предполагается, что они не смогут преодолеть 5%-й барьер, и при перераспределении их голосов больше мандатов достанется прошедшим в Думу партиям. В таком случае, «Единая Россия» сможет получить конституционное большинство.
2019-12-03T07:30:00+03:00
2019-12-03T07:52:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:30, 03 декабря 2019
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