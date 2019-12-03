Z Архив новостей новости
5 1 6 78
07:04, 03 декабря 2019

В Лондоне стартует саммит НАТО, приуроченный к 70-летию альянса

Ожидается, что на встрече в том числе будет обсуждаться противодействие России. Лидеры 29 стран НАТО соберутся в отеле в пригороде Лондона Уотфорде. Как пишет The Guardian, место было выбрано британским премьером Борисом Джонсоном специально, чтобы избежать встречи с толпами протестующих против визита в Великобританию президента США Дональда Трампа.

Большого банкета в начале дня не будет: главы государств почти сразу приступят к рабочим сессиям, а затем у них будет свободное время для проведения двусторонних встреч. Вечером лидеры приглашены на торжественный прием в их честь, устроенный британской королевой Елизаветой II.

По данным The Times, на саммите стороны, скорее всего, обсудят «план усиления Балтики», который позволит расширить военное присутствие НАТО в регионе на случай конфликта с Россией. В следующем году США планируют провести военные учения в Восточной Европе.
Саммит НАТО займет два дня и продолжится завтра.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Андрей Пионтковский публицист, политолог

Увидеть Вия в Париже Это устами Ермака Зеленский смачно целовал задницу Трампа, в чем посол Сондленд заверил президента США через полчаса после беседы с Ермаком один на один, на которую Ермак не допустил никого из сопровождавших Сондланда лиц…

5 108 6 39425 26.11
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Понимаем ли мы, что такое русскоязычный мир? Когда иностранец задумывается о нашей культуре и истории — это хорошо, но когда он делает это на русском языке — это делает его частью русского мира. А кто, как не мы, должны его беречь и развивать для наших потомков?..

5 108 6 8871 28.11
Kобщество, русский язык, мнения
Голосование
Вы хотите уехать из России?
5 394 6 32497 27.11
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Почему бы и не разрешить пытки прямо в университете? Я легко представляю себя на его месте: сам учился в МГУ, помню его коридоры, возможно, даже бывал в том читальном зале, куда два дюжих мужика затащили парня и резали его там ножом…

5 102 6 33601 26.11
Kмгу, образование, происшествия, фсб, власть, общество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Сейчас мы свидетели чудовищного, совершенно безосновательного, на мой взгляд, доноса со стороны Елены Ямпольской на Театр.doc; доноса причем, насколько я могу судить, с чужих слов. Кошмар, это омерзительно…

5 127 6 11938 29.11
#слушать 01:45:40 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kлитература, культура, общество, видео, передачи
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Почему Путину легко казаться добрым Я искренне и душевно понимаю всех, кому Владимир Путин кажется добряком: он мог бы всех этих иноагентов, индоуток и прочих врагов народа одним шлепком смести, но терпит!..

5 108 6 59005 26.11
Kполитика, путин, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

США продолжают мешать Это и есть суть американской позиции — «не нужно». Циничной и деструктивной. Любой ценой оторвать от России Украину, привязав ее к себе. Пусть и ценой продолжающегося конфликта в Донбассе…

5 222 6 23996 28.11
Kсша, рф, украина, донбасс, политика, мнения
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Поругание флага Ни один проигрыш самых важных спортивных соревнований не приносил стране столько позора, сколько тупое, агрессивное стремление путинских чиновников победить любой ценой…

5 198 6 77049 26.11
Kдопинг, спорт, мнения
Голосование
5 61 6 7808 27.11
Блоги

Алексей Мельников публицист

Приговор Шлегеля Если своих перспектив в путинской системе не видят уже не только молодые оппозиционеры, но и верные молодые функционеры. Будущего у путинизма нет…

5 109 6 14683 02.12
Kвласть, путин, мнения
Новости

Владимир Путин подписал сегодня ряд резонансных законопроектов Так, согласно поправкам, иностранным агентом теперь смогут признать любое физическое лицо, которое сотрудничает со СМИ-иноагентами и получает деньги из зарубежных источников…

5 47 6 14520
Блоги

Мария Эйсмонт адвокат

Константин Котов: Скоро отбываю в колонию. Любопытно, что там будет Костя приехал сюда в столыпинском вагоне, где давали кипяток к ранее выданному сухому пайку, и один раз группой вывели в туалет. На перроне встречали с ротвейлерами, привезенных пристегнули друг к другу наручниками…

5 73 6 31474 26.11
Kсизо, тюрьмы, общество, политика, рф, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы никому не позволим подорвать изнутри основы Великой России! Запад пытается любыми путями навязать нам безнравственность, разрушить устои русского и других народов России, для которых крепкая семья, национальная культура играют особую роль…

5 340 6 48927 29.11
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Плохим танцорам США мешают Все, что случилось с Россией, ее власти устроили сами. Не только Путин…

5 122 6 17693 28.11
Kполитика, внешняя политика, власть, государство, мнения
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

+ Россия: Европа или Азия? Россия: Европа или Азия? Кто-то видит в «особом пути» России благо, а кто-то — трагедию. Так что же такое Россия на самом деле?..

5 65 6 9919 30.11
8читать ;смотреть
Kистория, общество, рф, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Главные распространители фейков — государственные и окологосударственные пропагандисты Невидимый, но давно заслуженный знак «антипремии Юлиуса Штрейхера» навсегда отпечатан у них на лбу…

5 63 6 10861 29.11
Kполитика, власть, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Владимир Путин подписал сегодня ряд резонансных законопроектов Так, согласно поправкам, иностранным агентом теперь смогут признать любое физическое лицо, которое сотрудничает со СМИ-иноагентами и получает деньги из зарубежных источников…

5 47 6 14163
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Цап-Царап Первый прибыл. Он обозвал всех присутствующих словоблудами, конъюнктурщиками, приставшими к статусу правящей партии… Он вызвал несколько недоуменный шорох в зале, когда сказал о том, что единороссы готовы сдать страну…

5 75 6 115593 27.11
#слушать 49:32 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи
Голосование
Вы хотите уехать из России?
5 394 6 32487 27.11
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Яхта. Самолёт. Девушка. Запретная любовь за ваш счёт Яхта. Самолёт. Девушка. Запретная любовь за ваш счёт Чиновник в стране, где люди не могут месяцами получить бесплатных лекарств, содержит очередную любовницу круче, чем монаршую особу. Недвижимость, самолет, яхта — такое себе могут позволить несколько сотен в людей во всем мире. И Наиля…

5 295 6 143693 02.12
8читать ;смотреть
Kобщество, коррупция, расследования, чиновники, видео, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ М-11: Потемкинская деревня Путина М-11: Потемкинская деревня Путина Понадобилось 15 лет и 4 триллиона нефтедолларов для того, чтобы какие-то крохи упали на эту трассу…

5 122 6 124524 01.12
Kпетербург, москва, дороги, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8191346
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4282451

Сегодня в эфире