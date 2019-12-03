Издательский дом «Момент истины» вновь оштрафован по закону о фейковых новостях

200 тысяч рублей – такое решение вынес судебный участок мирового судьи Хорошевского района, сообщает ТАСС. Ранее «Момент истины» аналогичный штраф был отменен. Он стал первым в России штрафом для СМИ по новому закону. Поводом стал видеоролик на Youtube о летних протестах в Москве