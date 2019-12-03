Республиканцы в США опубликовали доклад в защиту Дональда Трампа

В нем 123 страницы. Авторы документа утверждают, что в действиях президента, которого подозревают в злоупотреблении властью, нет ничего плохого. Как отмечает газета «Вашингтон пост», доклад вышел накануне опроса четырех свидетелей, которые выступят перед юридическим комитетом Палаты представителей в рамках процедуры импичмента.