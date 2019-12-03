Республиканцы в США опубликовали доклад в защиту Дональда Трампа

В нем 123 страницы. Авторы документа утверждают, что в действиях президента, которого подозревают в злоупотреблении властью, нет ничего плохого. Как отмечает газета «Вашингтон пост», доклад вышел накануне опроса четырех свидетелей, которые выступят перед юридическим комитетом Палаты представителей в рамках процедуры импичмента.
2019-12-03T04:09:00+03:00
2019-12-03T04:10:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 03 декабря 2019
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