В Забайкалье, на мосту, с которого упал автобус, установят мемориальную доску

Это сообщил глава Сретенского района Алексей Закурдаев. По его словам, ожидается, что это будет завтра, передает ТАСС. В воскресенье пассажирский автобус упал с моста на лед и перевернулся. Погибли 19 человек, 21 пострадал. По предварительным данным полиции, у автобуса лопнуло колесо. К месту аварии принесли цветы, свечи и детские игрушки.