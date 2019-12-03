В Забайкалье, на мосту, с которого упал автобус, установят мемориальную доску

Это сообщил глава Сретенского района Алексей Закурдаев. По его словам, ожидается, что это будет завтра, передает ТАСС. В воскресенье пассажирский автобус упал с моста на лед и перевернулся. Погибли 19 человек, 21 пострадал. По предварительным данным полиции, у автобуса лопнуло колесо. К месту аварии принесли цветы, свечи и детские игрушки.
2019-12-03T04:08:00+03:00
2019-12-03T04:09:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 03 декабря 2019
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