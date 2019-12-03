Завершено следствие по делу о сгоревшем в аэропорту «Шереметьево» самолете «Сухой суперджет»

В гибели 41 человека обвиняется только командир лайнера Денис Евдокимов, сообщает источник «Интерфакса». Пилот находится под подпиской о невыезде. Ранее он отказался признать вину и заявил, что люди погибли не из-за его действий, а в результате стечении ряда обстоятельств, писала газета «Коммерсант». Трагедия произошла в начале мая этого года