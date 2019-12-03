Бывшего президента США Джимми Картера госпитализировали

Причиной стала инфекция мочевыводящих путей, сообщили в основанной им неправительственной организации. В ноябре бывший американский лидер был госпитализирован в Атланте штат Джорджия для проведения операции по снижению внутричерепного давления. Необходимость в операции возникла из-за того, что до этого 95-летний Картер несколько раз падал и получал травмы.
2019-12-03T03:22:00+03:00
2019-12-03T03:22:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:22, 03 декабря 2019
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