Бывшего президента США Джимми Картера госпитализировали

Причиной стала инфекция мочевыводящих путей, сообщили в основанной им неправительственной организации. В ноябре бывший американский лидер был госпитализирован в Атланте штат Джорджия для проведения операции по снижению внутричерепного давления. Необходимость в операции возникла из-за того, что до этого 95-летний Картер несколько раз падал и получал травмы.