В Ереване облили краской памятник Александру Грибоедову

Как передает РИА, об этом сообщил в «Фейсбуке» сын лидера радикального движения «Цегакрон» Шанта Арутюняна Шаген. Он написал, что окрасил в красный цвет памятник послу Российской империи в ответ на инцидент в российском Армавире, где закрасили черной краской, а затем демонтировали памятную доску в честь идеолога армянского национального движения Гарегина Нжде. О реакции российского посольства и МИДа пока неизвестно.