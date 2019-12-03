В Ереване облили краской памятник Александру Грибоедову

Как передает РИА, об этом сообщил в «Фейсбуке» сын лидера радикального движения «Цегакрон» Шанта Арутюняна Шаген. Он написал, что окрасил в красный цвет памятник послу Российской империи в ответ на инцидент в российском Армавире, где закрасили черной краской, а затем демонтировали памятную доску в честь идеолога армянского национального движения Гарегина Нжде. О реакции российского посольства и МИДа пока неизвестно.
2019-12-03T03:21:00+03:00
2019-12-03T03:21:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:21, 03 декабря 2019
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