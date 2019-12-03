США пригрозили Франции пошлинами со ставками до 100% на товары объемом почти в 2,5 миллиарда долларов

Это связано с налогом на цифровые услуги таких компаний как Amazon, Apple, Facebook и Google. Французский парламент одобрил его летом. В опубликованном докладе американского торгового представителя говорится, что Вашингтон считает, что Франция проводит дискриминационную политику в отношении технологических компаний США.
2019-12-03T03:20:00+03:00
2019-12-03T03:21:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:20, 03 декабря 2019
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