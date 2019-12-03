США пригрозили Франции пошлинами со ставками до 100% на товары объемом почти в 2,5 миллиарда долларов

Это связано с налогом на цифровые услуги таких компаний как Amazon, Apple, Facebook и Google. Французский парламент одобрил его летом. В опубликованном докладе американского торгового представителя говорится, что Вашингтон считает, что Франция проводит дискриминационную политику в отношении технологических компаний США.