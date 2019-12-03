Президент Владимир Путин подписал закон о физлицах-иностранных агентах

По словам правозащитников, документ написан так, что статус иностранного агента может получить практически любой человек. Для этого достаточно получать деньги из-за рубежа и каким-то образом распространять материалы СМИ-иноагентов. Вероятно, под это подпадают и репосты в соцсетях. Человеку со статусом иностранного агента придется все сообщения в соцсетях сопровождать пометкой, что он иностранный агент. Кроме того, по новому закону он обязан создать юридическое лицо и отчитываться о своей деятельности.
2019-12-03T03:20:00+03:00
2019-12-03T03:20:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:20, 03 декабря 2019
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