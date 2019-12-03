Президент Владимир Путин подписал закон о физлицах-иностранных агентах

По словам правозащитников, документ написан так, что статус иностранного агента может получить практически любой человек. Для этого достаточно получать деньги из-за рубежа и каким-то образом распространять материалы СМИ-иноагентов. Вероятно, под это подпадают и репосты в соцсетях. Человеку со статусом иностранного агента придется все сообщения в соцсетях сопровождать пометкой, что он иностранный агент. Кроме того, по новому закону он обязан создать юридическое лицо и отчитываться о своей деятельности.