Исполком Всемирного антидопингового агентства примет решение по России не в Париже, а в Лозанне

Перенос заседания связан с предстоящими 5 декабря масштабными забастовками, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Insidethegames. В акции будут участвовать сотрудники городского транспорта, работники электросетей и полицейские. Ранее комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории. Эту рекомендацию исполком ВАДА рассмотрит на заседании 9 декабря.
2019-12-03T02:15:00+03:00
2019-12-03T02:16:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:15, 03 декабря 2019
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