Исполком Всемирного антидопингового агентства примет решение по России не в Париже, а в Лозанне

Перенос заседания связан с предстоящими 5 декабря масштабными забастовками, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Insidethegames. В акции будут участвовать сотрудники городского транспорта, работники электросетей и полицейские. Ранее комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории. Эту рекомендацию исполком ВАДА рассмотрит на заседании 9 декабря.