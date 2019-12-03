Пилотам, которые посадили самолет с Владимиром Путиным в условиях сильного тумана, подарили вишневый пирог

Это сообщила в «Инстаграме» пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова. По ее словам, это традиция. Как передает ТАСС, самолет Путина, прилетевшего в Бишкек для участия в саммите ОДКБ 28 ноября, пришлось сажать в сложных погодных условиях. Из-за тумана не смог приземлиться самолет с министром обороны Сергеем Шойгу и ушел на запасной аэродром.
2019-12-03T02:15:00+03:00
2019-12-03T02:15:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:15, 03 декабря 2019
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