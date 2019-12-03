ФБР рассматривает любое мобильное приложение из России как потенциальную угрозу безопасности

В американском ведомстве считают, что доступ к данным есть у российских спецслужб. Как сообщает агентство «Блумберг» это следует из ответа Федерального бюро расследований на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера. Политик в июле написал в ФБР об угрозе национальной безопасности, которую, по его мнению, несет российское мобильное приложение FaceApp. Оно позволяет менять внешность, в том числе возраст, и летом стало популярным.
2019-12-03T02:14:00+03:00
2019-12-03T02:15:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:14, 03 декабря 2019
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