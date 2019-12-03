Z Архив новостей новости
5 1 6 421
02:14, 03 декабря 2019

ФБР рассматривает любое мобильное приложение из России как потенциальную угрозу безопасности

В американском ведомстве считают, что доступ к данным есть у российских спецслужб. Как сообщает агентство «Блумберг» это следует из ответа Федерального бюро расследований на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера. Политик в июле написал в ФБР об угрозе национальной безопасности, которую, по его мнению, несет российское мобильное приложение FaceApp. Оно позволяет менять внешность, в том числе возраст, и летом стало популярным.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Голосование
Вы хотите уехать из России?
5 392 6 32202 27.11
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Понимаем ли мы, что такое русскоязычный мир? Когда иностранец задумывается о нашей культуре и истории — это хорошо, но когда он делает это на русском языке — это делает его частью русского мира. А кто, как не мы, должны его беречь и развивать для наших потомков?..

5 107 6 8812 28.11
Kобщество, русский язык, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Сейчас мы свидетели чудовищного, совершенно безосновательного, на мой взгляд, доноса со стороны Елены Ямпольской на Театр.doc; доноса причем, насколько я могу судить, с чужих слов. Кошмар, это омерзительно…

5 125 6 11779 29.11
#слушать 01:45:40 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kлитература, культура, общество, видео, передачи
Новости

Бывший комиссар движения «Наши», экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель получил немецкое гражданство Он живет в Мюнхене и работает в компании Acronis, которая занимается информационной безопасностью, сообщает Süddeutsche Zeitung…

5 73 6 6924
Новости

Нидерланды обвинили РФ в нарушении европейской конвенции из-за отказа выдать подозреваемого по делу о крушении Боинга Москва не выполнила просьбу об аресте и экстрадиции Владимира Цемаха и позволила ему покинуть страну, — говорится в сообщении Генпрокуратуры Нидерландов…

5 58 6 5844
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

США продолжают мешать Это и есть суть американской позиции — «не нужно». Циничной и деструктивной. Любой ценой оторвать от России Украину, привязав ее к себе. Пусть и ценой продолжающегося конфликта в Донбассе…

5 222 6 23971 28.11
Kсша, рф, украина, донбасс, политика, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Приговор Шлегеля Если своих перспектив в путинской системе не видят уже не только молодые оппозиционеры, но и верные молодые функционеры. Будущего у путинизма нет…

5 100 6 12184 02.12
Kвласть, путин, мнения
Голосование
5 61 6 7797 27.11
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы никому не позволим подорвать изнутри основы Великой России! Запад пытается любыми путями навязать нам безнравственность, разрушить устои русского и других народов России, для которых крепкая семья, национальная культура играют особую роль…

5 340 6 48814 29.11
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Плохим танцорам США мешают Все, что случилось с Россией, ее власти устроили сами. Не только Путин…

5 122 6 17687 28.11
Kполитика, внешняя политика, власть, государство, мнения
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

+ Россия: Европа или Азия? Россия: Европа или Азия? Кто-то видит в «особом пути» России благо, а кто-то — трагедию. Так что же такое Россия на самом деле?..

5 64 6 9907 30.11
8читать ;смотреть
Kистория, общество, рф, мнения
Новости

Владимир Путин подписал сегодня ряд резонансных законопроектов Так, согласно поправкам, иностранным агентом теперь смогут признать любое физическое лицо, которое сотрудничает со СМИ-иноагентами и получает деньги из зарубежных источников…

5 47 6 7508
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Главные распространители фейков — государственные и окологосударственные пропагандисты Невидимый, но давно заслуженный знак «антипремии Юлиуса Штрейхера» навсегда отпечатан у них на лбу…

5 63 6 10841 29.11
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Поддержка системных партий под разными этикетками ни к чему не приводит Ради этих денег и пересажали всю настоящую оппозицию летом, избили тысячи людей, завели московское дело и продолжают ломать судьбы в судах и тюрьмах…

5 54 6 9382 27.11
Kполитика, экономика, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Молодежь никуда бежать не собирается Даже те, кто уезжают, делают это для изучения языков, каких-то технологий, получения специальности, но не с целью приобрести новую «Родину»...

5 209 6 37560 27.11
Kполитика, общество, молодежь, эмиграция, мнения
Блоги

Зоя Светова журналист

«Они внесли огромный вклад в развитие российского театра»: в суде показания дают свидетели защиты Повторный судебный процесс по «делу Седьмой студии» продолжается…

5 41 6 7535 01.12
Kсеребренников, суды, события

Популярное за неделю

Новости

«Фонд борьбы с коррупцией» нашел у ведущей «России-1» Наили Аскер-Заде дорогостоящую недвижимость, самолет и яхту Как утверждает в расследовании Алексей Навальный, это имущество она могла получить из-за особых отношений с главой ВТБ Андреем Костиным…

5 27 6 44435
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Цап-Царап Первый прибыл. Он обозвал всех присутствующих словоблудами, конъюнктурщиками, приставшими к статусу правящей партии… Он вызвал несколько недоуменный шорох в зале, когда сказал о том, что единороссы готовы сдать страну…

5 75 6 115385 27.11
#слушать 49:32 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи
Голосование
Вы хотите уехать из России?
5 392 6 32192 27.11
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Говорите, 53% готовы валить? Я уже свалил Было бы интереснее посмотреть миграционные настроения у членов ЕР и их родственников. Судя по скандалам с недвижимостью, вторыми паспортами, детишками и жёнами, не вылезающими из-за границы, там можно говорить даже не о 53%…

5 255 6 136739 29.11
Kмиграция, молодежь, общество, рф, политика, крым, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Яхта. Самолёт. Девушка. Запретная любовь за ваш счёт Яхта. Самолёт. Девушка. Запретная любовь за ваш счёт Чиновник в стране, где люди не могут месяцами получить бесплатных лекарств, содержит очередную любовницу круче, чем монаршую особу. Недвижимость, самолет, яхта — такое себе могут позволить несколько сотен в людей во всем мире. И Наиля…

5 291 6 134377 02.12
8читать ;смотреть
Kобщество, коррупция, расследования, чиновники, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8191292
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4282390

Сегодня в эфире