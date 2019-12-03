В Иране во время протестов против повышения цен на бензин были убиты сотни человек

Правозащитники из Amnesty International сообщают, что погибли более 200 демонстрантов. Газета «Нью-Йорк таймс» пишет, что были убиты 450. Массовые акции из-за двукратного роста цен на топливо были жестко подавлены в середине ноября. В Иране почти на неделю полностью отключили интернет.