Государственные информагентства удалили материалы с упоминанием нового расследования Алексея Навального и его ФБК

В этих сообщениях РИА Новости и ТАСС были слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что в Кремле не могут комментировать опубликованные сведения, так как ничего о них не знают.

На то, что новости агентств стали недоступны, обратил внимание сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров.

Накануне политик Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором утверждается, что телеведущая ВГТРК Наиля Аскер-заде пользуется частным самолетом и яхтой общей стоимостью 8 миллиардов рублей из-за особых отношений с главой ВТБ Андреем Костиным.

В апреле Роскомнадзор заблокировал около тысячи ссылок на интернет-ресурсы, в которых упоминались Костин и Аскер-заде.