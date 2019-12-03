Лионель Месси стал обладателем рекордного шестого «Золотого мяча»

Журнал France Football назвал 32-летнего аргентинца лучшим футболистом года. На церемонии в Париже нападающий клуба «Барселона» и сборной Аргентины вспомнил, что получил свой первый «Золотой мяч» 10 лет назад и выразил надежду, что его карьера игрока будет продолжаться еще много лет .
2019-12-03T01:07:00+03:00
2019-12-03T01:07:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 03 декабря 2019
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