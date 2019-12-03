Издательскому дому «Момент истины» вновь назначен штраф по закону о фейковых новостях

Решение повторно вынес судебный участок мирового судьи Хорошевского района, сообщает ТАСС. Ранее аналогичный штраф в 200 тысяч рублей был отменен вышестоящей инстанцией. Это был первый в России штраф для СМИ по новому закону. Поводом стал видеоролик на Youtube о летних протестах в Москве.