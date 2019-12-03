Владимир Путин подписал закон, снимающий запрет на использование свастики в науке, искусстве и литературе

Но при условии осуждения нацизма и если в этом нет пропаганды, говорится в документе. Один из его авторов, глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская пояснила, что внесенные поправки в законодательство уберут тот абсурд, который очень сильно раздражал общество. Она напомнила, что впереди празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне, передает «Интерфакс».
2019-12-03T01:06:00+03:00
2019-12-03T01:07:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 03 декабря 2019
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