Владимир Путин подписал закон, снимающий запрет на использование свастики в науке, искусстве и литературе

Но при условии осуждения нацизма и если в этом нет пропаганды, говорится в документе. Один из его авторов, глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская пояснила, что внесенные поправки в законодательство уберут тот абсурд, который очень сильно раздражал общество. Она напомнила, что впереди празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне, передает «Интерфакс».