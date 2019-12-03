Минобороны России отрицает бомбардировку лагеря беженцев в Сирии

Публикацию в газете «Нью-Йорк Таймс» официальный представитель ведомства Игорь Конашенков назвал очередным информационным вбросом. По его словам, материал основан на сведениях от движения «Белых касок», волонтеров которого генерал-майор назвал мошенниками и приспешниками террористов.

Накануне «Нью-Йорк Таймс» написала, что в августе российский истребитель атаковал на северо-западе Сирии лагерь для перемещенных лиц. Среди погибших, как сообщили местные жители, были 19 человек — включая четыре семьи и беременную женщину. В публикации отмечается, что военных объектов рядом не было.