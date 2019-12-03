Россия проигнорировала запрос Нидерландов о выдаче подозреваемого по делу о сбитом «Боинге»

Владимиру Цемаху позволили вернуться на восток Украины, заявили в голландской прокуратуре. В ведомстве отметили, что Россия в данном случае сознательно нарушила Европейскую конвенцию о выдаче. В прокуратуре Нидерландов пояснили, что Россия не выдает своих граждан, но Цемах – гражданин Украины, поэтому препятствий для его экстрадиции не было.

Владимир Цемах ранее возглавлял противовоздушную оборону самопровозглашенной ДНР. В сентябре он был передан России властями Украины в рамках обмена заключенными.